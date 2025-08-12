Vorteilswelt
Champions League

Die Aufstellung: So startet Salzburg gegen Brügge!

Fußball International
12.08.2025 18:20
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch beim heutigen Champions-League-Duell mit dem Club Brügge den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

Sechs Jahre lang vertrat Red Bull Salzburg Österreich durchgehend in der Gruppen- bzw. Liga-Phase der Champions League. Heute könnte der FC Brügge diese Serie kappen. Die Salzburger reisten mit einer 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel nach Belgien, wo im Jan-Breydel-Stadion eine Aufholjagd gelingen muss. „Es ist ein Endspiel – und wenn wir das Spiel erfolgreich bestreiten, sind wir eine Runde weiter“, sagte Trainer Thomas Letsch.

„Das Ergebnis aus dem Hinspiel ist natürlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten vorlegen, das haben wir aber leider nicht geschafft“, erklärte der Deutsche. „Aber wir werden uns sicherlich nicht aufgeben, sondern uns vielmehr sehr gezielt auf das Rückspiel vorbereiten und möglichst das besser machen, was im Hinspiel gefehlt hat. Und das war wirklich nicht viel.“ Innenverteidiger Jacob Rasmussen gab eine einfache Devise aus: „Wir müssen Tore schießen, aber wir müssen auch Gegentore vermeiden.“

Belgier Vertessen glaubt an Salzburg-Aufstieg
Yorbe Vertessen sah es ähnlich wie Letsch. „Das Match in Salzburg war schon eine enge Kiste und insgesamt sehr ausgeglichen. Dass wir verloren haben, ist ärgerlich, motiviert uns aber zusätzlich“, meinte der Sturmtank. Vertessen zeigte sich überzeugt, dass der Aufstieg gelingen kann. „Und dass wir Tore schießen können, haben wir am Wochenende gezeigt“, verwies der Belgier auf den überzeugenden 5:0-Sieg gegen den GAK. „Der hohe Sieg in der Liga tut uns natürlich gut und gibt uns Selbstvertrauen“, sagte Letsch.

Schwer wiegt der Ausfall von Sota Kitano, der gut in Form war. Der Japaner zog sich am Samstag eine starke Prellung sowie eine Rissquetschwunde im rechten Knöchel zu. „Das tut natürlich weh. Auf der anderen Seite haben wir auf der Position ein paar Spieler“, sagte Letsch. Der 17-jährige Kerim Alajbegovic sei eine der Optionen. „Toller Junge. Ich bin froh, dass er bei uns ist.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
