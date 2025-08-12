Trump: Hamas wird Geiseln derzeit nicht freilassen

Das Land sei in einer Situation, in der es nicht sein wolle, kommentierte der US-Geschäftsmann Bishara Bahbah, der in den vergangenen Monaten an Kontakten zwischen den USA und der Hamas beteiligt war. Ein Ausweiten des Kriegs werde nur die Zahl der Todesopfer erhöhen und das Leben der Geiseln gefährden. Auch US-Präsident Donald Trump sagte, dass die Hamas die Geiseln in der derzeitigen Situation nicht freilassen werde. Er dürfte dem Plan zustimmen, den militärischen Druck auf die Hamas zu erhöhen.