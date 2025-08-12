Waffen, Drogen und NS-Verherrlichung in Wohnung

Zudem wurden Suchtmittel sichergestellt: rund elf Gramm Heroin, über drei Gramm Kokain und Cannabis - jeweils in verkaufsfertiger Verpackung. In der Wohnung gab es auch eine Feinwaage und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Alles deutet auf den Verkauf mit Suchtgift hin. Teile einer Aufzuchtanlage für Cannabis wurden im Kellerabteil entdeckt.