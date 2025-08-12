Vorteilswelt
36-Jähriger in Haft

Waffen, Drogen und NS-Verherrlichung in Wohnung

Kärnten
12.08.2025 17:57
Waffen und NS-Material wurden bei einer Hausdurchsuchung in Althofen sichergestellt.
Waffen und NS-Material wurden bei einer Hausdurchsuchung in Althofen sichergestellt.(Bild: Polizei Kärnten)

Amtsbekannt war der 36-Jährige längst: Am Dienstag führten Kärntner Polizeibeamte eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung bei ihm durch – und nahmen den Mann gleich in die Justizanstalt mit.

Beamte der Polizeiinspektion Althofen, unterstützt von Kräften des Bezirkspolizeikommandos St. Veit und der „Schnellen Interventionsgruppe“ durchsuchten am Dienstag die Wohnung des amtsbekannten 36-Jährigen, denn es bestand der Verdacht, dass er auf einem Social-Media-Profil verbotene nationalsozialistische Symbole verbreitet hatte.

„Geheime Staatspolizei“
Einschlägige Gegenstände fielen den Beamten bei der Hausdurchsuchung auch gleich in die Hände: eine um den Hals getragene Kette mit der Aufschrift „Geheime Staatspolizei“, eine zusammengerollte NS-Flagge, ein Patch mit Hakenkreuz sowie ein verherrlichendes Foto von Adolf Hitler.

Zudem wurden Suchtmittel sichergestellt: rund elf Gramm Heroin, über drei Gramm Kokain und Cannabis - jeweils in verkaufsfertiger Verpackung. In der Wohnung gab es auch eine Feinwaage und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Alles deutet auf den Verkauf mit Suchtgift hin. Teile einer Aufzuchtanlage für Cannabis wurden im Kellerabteil entdeckt.

Geladene Schrotflinte sichergestellt
Trotz eines aufrechten behördlichen Waffenverbots wurden eine geladene Schrotflinte, ein Kleinkalibergewehr, eine Vielzahl an Patronen sowie drei machetenähnliche Messer in der Wohnung des Beschuldigten aufgefunden.

Der 36-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden durch Beamte der Polizei Althofen und die Beamten des Bundespolizeikommandos St. Veit geführt. Anzeigen folgen.

