300-Kilo-Häftling kostet Steuerzahler Vermögen

Schwerstkrimineller hortete Dutzende Kilo Drogen in Wohnung

Der Fall eines wegen Verdacht des Suchtgifthandels ursprünglich in der Justizanstalt Josefstadt untergebrachten U-Häftling ist dabei besonders bemerkenswert. In der Bunkerwohnung des 29-Jährigen in Wien-Favoriten wurden große Mengen Drogen – unter anderem 45 Kilo Cannabis, zwei Kilo Kokain, knapp zwei Kilo Amphetamin und mehr als 2000 Ecstasy-Tabletten – sichergestellt. Top-Anwalt Philipp Wolm betont aber: „Mein Mandant ist aufgrund der gesundheitlichen Lage nicht in der Verfassung, solche gravierenden Straftaten zu setzen.“