Urlauber bleiben wegen hoher Preise Italien fern

Der Tourismusverband Assobalneari Italia macht die Kombination aus steigenden Preisen für Liegen, Sonnenschirme und Gastronomie sowie die allgemein steigenden Lebenshaltungskosten dafür verantwortlich. Einige Strandbäder, etwa auf Sardinien oder an der Amalfiküste, verlangen laut dem Konsumentenschutz bis zu 100 Euro für zwei Liegen und Sonnenschirme, dazu kommen weitere Gebühren für Parkplätze oder Verpflegung. Viele Italienerinnen und Italiener entscheiden sind nun für günstigere oder weniger bekannte Strände. Es sei nur an Sonntagen voll, heißt es.