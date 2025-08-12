Hüftverletzung! Polcanova fehlt bei Europe Smash

LIVE: Real Madrid trifft schon wieder gegen Tirol
Österreichs Tischtennis-Aushängeschild Sofia Polcanova plagt eine wieder aufgeflammte Hüftverletzung!
Die 30-Jährige verpasst daher laut ÖTTV-Angaben vom Dienstag die Premiere des mit 1,55 Millionen Dollar dotierten Großturniers Europe Smash in den nächsten eineinhalb Wochen in Malmö.
Polcanova hatte sich im Mai 2020 einer Hüft-OP unterzogen und seither immer wieder Probleme mit dem Gelenk.
Die zweimalige Einzel-Europameisterin ist aktuell die Nummer 23 der Welt. Im Mai holte Polcanova mit der Rumänin Bernadette Szöcs in Doha Silber im Doppel und damit Österreichs erste WM-Medaille seit 2003.
