BMW M5 Touring: Lastwechsel auf der Überholspur

Breitbau, aggressive Frontschürze, auffallender Diffusor am Heck mit vier fetten Röhren - als Wolf im Schafspelz geht der schnelle Laster nicht durch. Und wie die Limousine hält er, was er verspricht. Jedenfalls in Sachen Leistung: Insgesamt 727 PS stehen zur Verfügung, gemeinsam erzeugt vom 4,4-Liter-BiTurbo-V8 und einer in die Achtgangautomatik integrierte E-Maschine. Der eine 585 PS stark, der andere 197 PS. Insgesamt liefert das Duo 1000 Nm ab und treibt alle vier Räder an.