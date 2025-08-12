LED-Akku-Lampe sorgte für Feuer am Campingplatz

Montagmittag loderten auf einem Campingplatz in Nussdorf am Attersee plötzlich Flammen. Der Auslöser dürfte ein technischer Defekt an einer LED-Akku-Lampe gewesen sein. Die 73-jährige Besitzerin konnte mit ihrem Mann und Nachbarn den Brand zwar eindämmen, musste danach aber verletzt ins Spital gebracht werden.
Auf einem Campingplatz in Nußdorf am Attersee kam es am Dienstag gegen 12.15 Uhr im Vorzelt eines Wohnwagens zu einem Brand. Zunächst fing ein auf einem Metallregal abgestellter Kunststoffkübel Feuer, ehe die Flammen auf die Kunststoffzeltplane übergriffen.
Die 73-jährige Wohnwagenbesitzerin aus Linz befand sich zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter in der Küche des Vorzeltes entfernt. Ihr gleichaltriger Ehemann saß vor dem Zelt, als er den Brand bemerkte und seine Frau warnte.
Nachbarn halfen sofort mit
Mit Decken und zwei Feuerlöschern sowie durch die Hilfe der Campingnachbarn gelang es ihnen, den Brand einzudämmen. Die restlichen Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr Nußdorf durchgeführt. Die 73-Jährige wurde bei dem Brand unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein Brandermittler konnte als Ursache einen technischen Defekt an einer LED-Akku-Lampe feststellen.
