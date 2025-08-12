LED-Akku-Lampe sorgte für Feuer am Campingplatz

Nachbarn halfen sofort mit

Mit Decken und zwei Feuerlöschern sowie durch die Hilfe der Campingnachbarn gelang es ihnen, den Brand einzudämmen. Die restlichen Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr Nußdorf durchgeführt. Die 73-Jährige wurde bei dem Brand unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein Brandermittler konnte als Ursache einen technischen Defekt an einer LED-Akku-Lampe feststellen.