Landwirt unter umgestürzten Heulader eingeklemmt

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstag in Vorarlberg: Ein 70 Jahre alter Bauer wurde unter seinem Heulader eingeklemmt. Der Verletzte musste mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen werden.
Der Unfall trug sich am Dienstagnachmittag auf der Allmein Alpe bei Viktorsberg zu. Ein 70-jähriger Landwirt war gerade mit Heuarbeiten beschäftigt, als der Heulader, indem er saß, am steilen Hang umkippte. Der Landwirt wurde von dem Gefährt eingeklemmt.
Verletzungen unbestimmten Grades
Die Feuerwehr Viktorsberg rückte aus und befreite den Bauern aus seiner misslichen Lage. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus geflogen werden. Auch die Bergrettung war zur Sicherheit angerückt, musste dann aber doch nicht eingreifen.
