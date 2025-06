Diese griechischen Inseln verlangen jetzt Eintritt

Weitere Beispiele und Maßnahmen:

In Amsterdam wird keine klassische Eintrittsgebühr für den Besuch der Stadt erhoben. Stattdessen fällt eine Übernachtungssteuer an, und die Anzahl der Übernachtungen ist begrenzt, um den Massentourismus zu regulieren. Barcelona hat die Abgabe für Übernachtungen angehoben, erhebt jedoch keine Gebühr für Tagesbesucher. Städte wie Dubrovnik, Bologna und Antwerpen bieten sogenannte City-Pässe an, die den Zugang zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten bündeln, jedoch keine allgemeine Eintrittsgebühr für den Aufenthalt in der Stadt selbst darstellen.