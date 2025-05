Paradies am Gardasee will Tagesgebühr für Urlauber

Einer der meistbesuchten Orte am Gardasee

Sirmione am Südufer des Sees ist so etwas wie der Brennpunkt des Tourismusbooms. Im Sommer quetschen sich die Menschenmassen hier durch die engen Gassen im historischen Zentrum. Der Ort hat sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot entwickelt. Seit Jahren wird ein sehr starker Touristenzuwachs gemeldet. Den 8000 Einwohnern stehen 1,36 Millionen Übernachtungen gegenüber. Damit ist die Gemeinde einer der meistbesuchten Orte am Gardasee.