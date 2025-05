In Marokko war das Flair schon WM-reif

„In Stellenbosch hab ich leider eine Mandelentzündung aufgerissen und bin diese dann übergangen“, so die Steirerin, „vielleicht haben wir auch etwas zu viel trainiert, daher fühle ich mich momentan nicht so optimal, kann neuronal nicht so schnell anstarten wie erhofft. Dafür allerdings bin ich mit meinen bisherigen Leistungen gar nicht so unzufrieden.“ Im polnischen Chorzow wurde sie über 100 Meter Hürden in 13,19 Sekunden Fünfte, in Rabat in 13,08 Neunte: „Das Antreten in Marokko war mein erster Einzelstart bei einem Diamond-League-Meeting. Das Stadion war bummvoll – ein Wahnsinn! Ich hoffe, dass ich jetzt wie geplant in die beiden Meetings in Finnland reinkomme, da lassen einen die Veranstalter ja gerne ein wenig zappeln.“