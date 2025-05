Regenwürmer meiden Boden mit Reifenabtrieb

60 Arten in Österreich

Bodenlebewesen wie Regenwürmer, die sich durch die Erde graben und dabei organisches Material aufnehmen, kommen besonders intensiv mit Schadstoffen wie Gummi in Kontakt. Weltweit gibt es ungefähr 700 Regenwurm-Arten, davon etwa 400 in Europa und 60 in Österreich. Die Tiere graben bis zu drei Meter in die Tiefe und vermischen dabei verschiedene Bodenschichten. Am wohlsten fühlen sich Regenwürmer in einem luftigen, feuchten Boden.