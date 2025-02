Taub, stumm, nackt und unverzichtbar!

Ein Regenwurm kommt ohne Augen, Ohren, Nase, Lunge, Zähne und ein Skelett aus, weil er dies alles für sein Leben im Untergrund nicht benötigt. Es gibt weltweit rund 700 Regenwurm-Arten, davon etwa 400 in Europa und um die 60 in Österreich. Von ihrem Ehrentag am 15. Februar bekommen sie hierzulande nichts mit. In der kalten Jahreszeit liegen sie zusammengerollt tief in der Erde und warten auf „bessere Zeiten“ – das tun sie übrigens auch im Sommer, wenn ihnen zu heiß wird.