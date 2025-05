Nerven behalten | Verschmitzter Grinser

Nerven behalten. „Jetzt hat uns die den Schas gewonnen!“ – der spontane Ausruf von ORF-Song-Contest-Moderator bei Conchita Wursts ESC-Triumph 2014 ist längst legendär und gehört zum allgemeinen österreichischen Zitate-Schatz (und wurde am Sonntag von der hochseriösen „Frankfurter Allgemeinen“ auch wieder aufgewärmt. Im ersten Interview nach seinem Sieg in Basel knüpfte der 23-jährige Johannes Pietsch kurz nach ein Uhr in der Nacht auf Sonntag an das Knoll-Zitat an. In seiner Euphorie richtete er den Österreichern aus: „Leitln, wir ham den Schas g´wonnen. I bring´s ham.“ Auch wenn nicht wenige über den Song Contest die Nase rümpfen mögen: So wie Andi Knoll weiß auch JJ, dass die Veranstaltung mit ihrer enormen Außenwirkung alles andere als ein „Schas“ ist. Ein Sieg beim Wettsingen – ein Riesending, gerade für ein sängerisches Ausnahmetalent wie Countertenor Johannes Pietsch. Da freut sich auch Staatsoperndirektor Bogdan Roščić, der gratulierte: „Von der Zauberflöte zum Song-Contest-Sieg. So eine Geschichte findet auch nur in Österreich statt. Aber wer auf der Bühne der Wiener Staatsoper die Nerven behält, meistert eben auch einen Auftritt vor 150 Millionen Menschen.“ Ein meisterlicher Senkrechtstarter, angekommen im internationalen Blickfeld.