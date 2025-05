Billiges Tanken könnte bald wieder zu Ende sein

Einkaufspreise sinken stärker

2022 hatten der Ukraine-Krieg und die CO2-Steuer eine Preis-Rallye ausgelöst. Verantwortlich für den jetzigen Rückgang sind die niedrigeren Rohölpreise. „Seit Jänner ist der Preis für ein Fass Rohöl um rund 20 Prozent gefallen. Vergleicht man damit die Zapfsäulenpreise von Eurosuper und Diesel in Österreich, die um rund zehn Prozent zurückgegangen sind, erkennt man wieder mal, dass die Mineralölkonzerne die niedrigeren Einkaufspreise nicht in voller Höhe an die Autofahrer weitergegeben haben“, meint der Heissenberger.