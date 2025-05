Harter Weg | Keine Party

Keine Party. Marterbauer habe bei seiner Rede versucht, den Eindruck zu erwecken, der Staatshaushalt werde saniert, kommentiert Claus Pándi in der Mittwoch-„Krone“. Doch in Wahrheit werde „bloß geschaut, wie man über die Runden kommt“, findet unser Autor und schreibt weiter: „Es werden also nicht nur diese Regierung, sondern auch noch nachfolgende Regierungen damit beschäftigt sein, den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen.“ Denn klar sei: „Die Party ist vorbei – und so bald wird es auch keine mehr geben.“ Apropos Party, da fällt einem doch glatt wieder ein, was uns der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer im ORF-Sommergespräch vor etwas mehr als acht Monaten versprochen hat: Man müsse nicht sparen, weil man ja den Kuchen größer mache. Längst sind wir in der harten Realität gelandet: Kein größerer Kuchen, sondern ein stark geschrumpfter – kein Kuchen, keine Party.