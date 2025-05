Sport mit Smartwatch: So ungenau sind Messwerte

„Es gibt große Unterschiede in den Messungen und auch bei guten Geräten gibt es immer Sportler, bei denen zumindest die Herzfrequenzmessung nicht funktioniert“, erläuterte Olaf Ueberschär, Professor für Mensch-Technik-Interaktion und Biomechanik an der Hochschule Magdeburg-Stendal und am IAT Leipzig. Der Forscher und sein Team haben die Studie durchgeführt, die auch am 40. Kongress der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) vom 15. bis 17. Mai an der Donauuniversität Krems Thema ist. Das berichtete die GOTS am Mittwoch in einer Aussendung.