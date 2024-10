Wearable, mal anders: Ein Ring, Sie zu tracken

Vermarktet wird sie unter der Marke Blaupunkt, die seit einigen Jahren nicht mehr als Elektronikfirma existiert, sondern an Unternehmen lizenziert wird – in diesem Fall Skyteam Smart Solutions. Mit dem Blaupunkt-Ring, den es in zwei verschieden teuren Varianten gibt, will man „alle bekannten Fitness-Tracker in den Schatten stellen“, lautet das vollmundige Werbeversprechen des Anbieters. Ist der Blaupunkt-Ring wirklich so gut? Im Test zeigte er einige Stärken, aber sehr wohl auch Schwächen.