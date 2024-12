Smartwatch-Ersatz? Samsung-Ring um 450 € im Test

Intelligente Uhren will nicht jeder immer tragen, manche verlangen auch nach nächtlichen Ladepausen – und erschweren so die Gewinnung von Schlafdaten. Samsung verzichtet bei seinem intelligenten Ring auf das Display und pfercht die Sensoren einer Smartwatch in ein kompaktes Format, das man am Finger trägt. Die Akkulaufzeit darf dabei als überzeugend bewertet werden: Sieben Tage sind für viele Smartwatches unerreichbar und ein klares Argument für den Ring. Doch er hat andere Nachteile.