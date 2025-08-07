Juan Carlos (87) stellt sich auf Tod im Exil ein

Seit fünf Jahren lebt Spaniens ehemaliger König Juan Carlos I. nun schon im nicht ganz freiwilligen Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Anscheinend möchte der 87-Jährige nun endlich wieder ins Reine kommen – mit seiner Heimat, mit seiner Familie, mit dem spanischen Finanzamt und der Justiz. Doch sorgte er weiter für Unruhe, etwa mit einer Autobiografie, die im Herbst erscheinen soll.

Filmrechte verkauft, um Steuerschulden zu zahlen

Mit dem Fiskus hat es sich Juan Carlos offenbar schon gerichtet. Anfang 2021 beendete er mit einer freiwilligen Zahlung von 4,4 Millionen Euro das Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung. Das Geld, das ihm damals befreundete Unternehmer leihen mussten, hat er angeblich vor kurzem mit den Einkünften aus dem Verkauf seiner Rechte an Dokumentarfilmen über sein Leben sowie aus der Vermittlung von Handelsgeschäften für die Vereinigten Arabischen Emirate zurückgezahlt.