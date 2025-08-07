Wo der Alltag baden geht

Dieser kleine See hat mein Herz erobert. Er mag im Schatten des berühmten Wörthersees liegen, und ja – viele Urlauber zieht es lieber an den Ossiacher See, den Weißensee oder den Millstätter See. Aber sie wissen nicht, was ihnen entgeht. Hier braucht es keine Flaniermeile voller Schaulustiger, kein Motorboot, das Wellen schlägt. Am südlichsten See Österreichs ist das Leben leiser – und genau das macht ihn so besonders. 2,2 Quadratkilometer pures Türkisblau – das ihm den Spitznamen Karibik Kärntens eingebracht hat – eingerahmt von Schilf und Bergen, genug Raum für große Momente und kleine Fluchten. Wer hier ankommt, findet schnell das, wonach man anderswo lange sucht: Ruhe, die bleibt.