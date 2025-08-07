Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Piëchs Traum geplatzt

VWs Luxusstrategie ist wohl endgültig gescheitert

Motor
07.08.2025 09:00
Statt Luxus: Das VW-Portfolio soll sich künftig ausschließlich auf Volumenmodelle konzentrieren.
Statt Luxus: Das VW-Portfolio soll sich künftig ausschließlich auf Volumenmodelle konzentrieren.(Bild: Stephan Schätzl)

Über 20 Jahre lang hat VW versucht, Premiumherstellern wie BMW und Mercedes die Stirn zu bieten. Diese Ambitionen dürften schon bald ein endgültiges Ende finden.

0 Kommentare

VW könnte bereits im kommenden Jahr die Produktion seines Flaggschiffs Touareg einstellen und damit seinen mehr als zwei Jahrzehnte währenden Premium-Ambitionen ein Ende setzen. Laut einem Bericht des britischen Magazins „Autocar“, der sich auf Insider-Informationen beruft, soll das Oberklasse-SUV ersatzlos aus dem Programm fallen. Die seit 2002 produzierte Baureihe würde demnach durch den 2024 eingeführten Siebensitzer Tayron ersetzt.

Der VW Tayron ist der Nachfolger des VW Tiguan Allspace.
Der VW Tayron ist der Nachfolger des VW Tiguan Allspace.(Bild: Stephan Schätzl)

Das Aus des Touareg ist Teil eines Strategiewechsels, der das VW-Portfolio stärker auf Volumenmodelle ausrichten soll. Laut Autocar soll in diesem Zuge auch das vor allem für den chinesischen Markt entwickelte Elektro-SUV-Coupé ID.5 gestrichen werden. Allerdings erst 2027.

Die dritte Generation des VW Touareg ist seit 2018 auf dem Markt.
Die dritte Generation des VW Touareg ist seit 2018 auf dem Markt.(Bild: Volkswagen)

Altes Piëch-Ziel geopfert
Mit einem Produktionsende des Touareg deutlich vor dem bislang erwarteten Jahr 2030 würde auch die von Ferdinand Piëch eingeleitete „Upmarket“-Strategie von VW ihr Ende finden. Diese war in den späten 1990er-Jahren mit dem Ziel gestartet, den klassischen Volumenhersteller VW in den Premiumbereich zu führen und damit Mitbewerber wie Mercedes, BMW und Lexus direkt herauszufordern.

Ab etwa 1997/98 liefen die Projekte für den Phaeton (interne Bezeichnung D1) und den Touareg (Projekt PL71, gemeinsam mit Porsche Cayenne und Audi Q7) an. Beide Modelle kamen 2002 auf den Markt.

Lesen Sie auch:
Mit Preis-Überraschung
VW Tayron: Tigu-lang oder doch ein Baby-Touareg?
10.03.2025

Der Phaeton konnte sich trotz zweier Facelifts gegen S-Klasse und 7er nie durchsetzen. Bereits 2016 lief seine Produktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden aus. Mit rund zehn Jahren Verzögerung könnte nun auch der Touareg folgen, was dem endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel Piëch’scher Luxusoffensive gleichkommt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

FORMEL E in BERLIN
Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein
Nur noch elektrisch
Mazda6e: Premiumauftritt voller Überraschungen
Roadtrip nach Norwegen
Audi A6 e-tron: Reichweiten-Tour zu den Ölprinzen
Richard Hammond dabei
Porsches E-Cayenne holt schon jetzt zwei Rekorde
Das Onboard-Video!
Neuer BMW M2 CS pulverisiert Nordschleifen-Rekord
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
145.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.947 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
110.318 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1453 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1160 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Motor
Piëchs Traum geplatzt
VWs Luxusstrategie ist wohl endgültig gescheitert
Vollgasmythos geplatzt
So lebt die E-Auto-Batterie wirklich länger
Betrüger unterwegs
Fünf neue Tricks: So werden Autofahrer abgezockt
Porsche-Jäger in Ö
Corvette C8 e-Ray: Breit und stark wie die Z06
Auch Mercedes patzt
Wie sicher sind aktuelle Rückwärts-Notbremsen?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf