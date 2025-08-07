Das neue vivo X200 FE gewinnen!

Vorteilswelt
07.08.2025 05:27
(Bild: vivo)

Hightech trifft Eleganz: Das neue vivo X200 FE vereint starke Leistung, ZEISS-Kameratechnologie und stylisches Design in einem kompakten Smartphone. Die „Krone“ verlost nun ein vivo X200 FE in der Farbe „Blue Breeze“ – jetzt mitmachen und gewinnen!

Mit dem vivo X200 FE bringt der chinesische Tech-Riese ein Smartphone auf den Markt, das in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe setzt: Flaggschiff-Leistung, ein Kamerasystem der Extraklasse, ein farbgewaltiges Display und intelligente Features – alles verpackt in ein schlankes und robustes Gehäuse.

„Wir wollten ein Smartphone schaffen, das trotz kompakter Bauweise keine Kompromisse bei Technik und Design eingeht“, erklärt Martin Wallner, Vice President von vivo Österreich. Und das ist gelungen: Das neue Modell überzeugt mit einem 5300 mAh-Akku, 90-W-Schnellladung und MediaTek Dimensity 9300+ Prozessor, der auch bei Gaming oder Multitasking nicht ins Schwitzen kommt.

Gestochen scharfe Fotos
Besonderes Highlight: Die dreifache Kamera mit ZEISS-Optik. Das System umfasst eine 50-MP-Hauptkamera, eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 50-MP-ZEISS-Supertele-Kamera mit bis zu 100-fachem Digitalzoom – perfekt für detailreiche Aufnahmen auch aus großer Entfernung. Portrait-Fans kommen mit dem ZEISS Multifocal Portrait-Modus auf ihre Kosten. Verschiedene Brennweiten simulieren Studioqualität, während das smarte 3D-Aura-Licht jederzeit für perfekte Ausleuchtung sorgt. Egal ob Landschaft, Porträt oder Action – das vivo X200 FE liefert gestochen scharfe Ergebnisse.

Das neue vivo ist nicht nur ein Technik-Kraftpaket, sondern auch ein echter Hingucker: Das 6,31-Zoll-ZEISS Master Color Display beeindruckt mit 1,5K-Auflösung, 1,07 Milliarden Farben und einer Helligkeit von bis zu 5000 Nit – ideal auch bei Sonnenlicht. Mit dem intuitiven Funtouch OS, integriertem Google Gemini Assistant und praktischen KI-Features wie Circle to Search, Live-Untertitel und Smart Call Assistant wird das Smartphone zum cleveren Alltagshelfer. Für Sicherheit sorgen ein robuster Schutz vor Wasser, Staub und Stürzen. 

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun ein vivo X200 FE in der Farbe Blue Breeze. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 18. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Digital Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmende Abonnenten und jene, welche bis zum Teilnahmeschluss dies noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

