Das neue vivo X200 FE gewinnen!

Das neue vivo ist nicht nur ein Technik-Kraftpaket, sondern auch ein echter Hingucker: Das 6,31-Zoll-ZEISS Master Color Display beeindruckt mit 1,5K-Auflösung, 1,07 Milliarden Farben und einer Helligkeit von bis zu 5000 Nit – ideal auch bei Sonnenlicht. Mit dem intuitiven Funtouch OS, integriertem Google Gemini Assistant und praktischen KI-Features wie Circle to Search, Live-Untertitel und Smart Call Assistant wird das Smartphone zum cleveren Alltagshelfer. Für Sicherheit sorgen ein robuster Schutz vor Wasser, Staub und Stürzen.