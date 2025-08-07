„Hobbit“-Erstausgabe um viel Geld versteigert

Tolkien war Professor an der Universität von Oxford

Tolkien schrieb den „Kleinen Hobbit“, als er als Professor an der Universität von Oxford lehrte. Das jetzt gefundene Buch stammt aus der Familienbibliothek des Botanikers Hubert Priestley, der Verbindungen zu der Universität hatte. „Es ist wahrscheinlich, dass die beiden sich kannten“, erklärte das Auktionshaus. Sowohl Priestley als auch Tolkien standen beispielsweise mit dem Autoren C.S. Lewis in Kontakt, der ebenfalls in Oxford lehrte.