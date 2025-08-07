Vorteilswelt
VIP-Erlebnis gewinnen

Erlebe die GT Masters & die DTM am Red Bull Ring

Gewinnspiele
07.08.2025 08:57
(Bild: ADAC)

PS-starke Boliden und der Kampf um die schnellsten Runden! Das erwartet Fans der DTM vom 12. bis 14. September am Red Bull Ring in Spielberg. Die „Krone“ zusammen mit dem ADAC GT Masters LIQUI MOLY Team Engstler laden Sie ein live vor Ort dabei sein & auch Teil eines echten GT Masters Team werden.

Alle Jahre wieder kommt die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) in das steirische Spielberg und zahlreiche Motorsportfans pilgern mit den PS-starken Boliden mit. Neben der DTM werden vor Ort auch die ADAC GT Masters ausgetragen. Hier dabei ist nicht nur das LIQUI MOLY Team Engstler, welches in den ADAC GT Masters vertreten ist, sondern auch das DTM Grasser Racing Team welches mit Engstler-Eigengewächs Luca Engstler auf einem LIQUI MOLY / TGI Lamborghini an den Start geht.

Erfolgreich bei den GT Masters unterwegs
Fünf Saisonen insgesamt ist der Rennstall bei den GT Masters vertreten (2011, 2012, 2023-2025). Zu den größten Erfolgen des Rennstalls gehört der Sieg des ADAC GT Masters gleich in ihrer Debütsaison.

Neben den GT Masters werden an diesem Wochenende auch die Piloten der DTM am Spielberg die Motoren aufheulen lassen. Mit dem Rennboliden von Luca Engstler, ist LIQUI MOLY in Summe dreimal mit einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im Fahrerfeld des ADAC vertreten. Luca, der mit der Unterstützung des Team Engstlers bereits das zweite Jahr in Folge im Namen des Grasser Racing Teams an den Start geht, hat bereits letztes Jahr für Furore sorgen konnte. Als Fahrzeugführer gewann das Eigengewächs im vergangenen Jahr zwei DTM-Rennen und konnte in Summe drei Podiumsplätze einfahren. Nun will Luca auch in diesem Jahr wieder mit seinem Teamkollegen Jordan Pepper, welcher am berüchtigten Norisring den ersten Lauf gewinnen konnte, voll angreifen.

(Bild: Axel Weichert)

Mit KronePLUS ins Cockpit

Zusammen mit dem GT-Masters Team LIQUI MOLY Team Engstler  verlosen wir unter allen „Krone“-Lesern folgende großartige Preise:

  • Eine Teammitgliedschaft im LIQUI MOLY Team Engstler  für das Rennen am Red Bull Ring vom 12. – 14. September. Seien Sie live in der Fahrerlounge dabei, arbeiten Sie mit der Crew des GT Masters LIQUI MOLY Team Engstler  zusammen und erleben Sie das GT Masters Rennen live an der Strecke und übernachten Sie in einem Hotel in der Nähe des Red Bull Rings in Spielberg zusammen mit einer Begleitung, die auch live bei den Renntagen dabei sein kann. Zusätzlich können Sie auch die Rennen der DTM miterleben.
  • Zusätzlich bekommt ein weiterer glücklicher Gewinner auch noch die Möglichkeit, mit einem KTM X-Bow am Red Bull Ring entlangzufahren unter der Führung eines erfahrenen Piloten.
  • Weiters werden auch Produktpakete im Wert von insgesamt 250 Euro für den LIQUI-MOLY Shop verlost.

Jetzt bis zum 18. August 09:00 Uhr das folgende Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück können Sie dabei sein.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche diesen bis zum Teilnahmeschluss abonnieren, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

