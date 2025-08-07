Erlebe die GT Masters & die DTM am Red Bull Ring

Neben den GT Masters werden an diesem Wochenende auch die Piloten der DTM am Spielberg die Motoren aufheulen lassen. Mit dem Rennboliden von Luca Engstler, ist LIQUI MOLY in Summe dreimal mit einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im Fahrerfeld des ADAC vertreten. Luca, der mit der Unterstützung des Team Engstlers bereits das zweite Jahr in Folge im Namen des Grasser Racing Teams an den Start geht, hat bereits letztes Jahr für Furore sorgen konnte. Als Fahrzeugführer gewann das Eigengewächs im vergangenen Jahr zwei DTM-Rennen und konnte in Summe drei Podiumsplätze einfahren. Nun will Luca auch in diesem Jahr wieder mit seinem Teamkollegen Jordan Pepper, welcher am berüchtigten Norisring den ersten Lauf gewinnen konnte, voll angreifen.