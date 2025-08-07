Erlebe die GT Masters & die DTM am Red Bull Ring

PS-starke Boliden und der Kampf um die schnellsten Runden! Das erwartet Fans der DTM vom 12. bis 14. September am Red Bull Ring in Spielberg. Die „Krone“ zusammen mit dem ADAC GT Masters LIQUI MOLY Team Engstler laden Sie ein live vor Ort dabei sein & auch Teil eines echten GT Masters Team werden.
Alle Jahre wieder kommt die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) in das steirische Spielberg und zahlreiche Motorsportfans pilgern mit den PS-starken Boliden mit. Neben der DTM werden vor Ort auch die ADAC GT Masters ausgetragen. Hier dabei ist nicht nur das LIQUI MOLY Team Engstler, welches in den ADAC GT Masters vertreten ist, sondern auch das DTM Grasser Racing Team welches mit Engstler-Eigengewächs Luca Engstler auf einem LIQUI MOLY / TGI Lamborghini an den Start geht.
Erfolgreich bei den GT Masters unterwegs
Fünf Saisonen insgesamt ist der Rennstall bei den GT Masters vertreten (2011, 2012, 2023-2025). Zu den größten Erfolgen des Rennstalls gehört der Sieg des ADAC GT Masters gleich in ihrer Debütsaison.
Neben den GT Masters werden an diesem Wochenende auch die Piloten der DTM am Spielberg die Motoren aufheulen lassen. Mit dem Rennboliden von Luca Engstler, ist LIQUI MOLY in Summe dreimal mit einem Lamborghini Huracán GT3 EVO2 im Fahrerfeld des ADAC vertreten. Luca, der mit der Unterstützung des Team Engstlers bereits das zweite Jahr in Folge im Namen des Grasser Racing Teams an den Start geht, hat bereits letztes Jahr für Furore sorgen konnte. Als Fahrzeugführer gewann das Eigengewächs im vergangenen Jahr zwei DTM-Rennen und konnte in Summe drei Podiumsplätze einfahren. Nun will Luca auch in diesem Jahr wieder mit seinem Teamkollegen Jordan Pepper, welcher am berüchtigten Norisring den ersten Lauf gewinnen konnte, voll angreifen.
