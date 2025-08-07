Wann die Versicherung bei Unfällen nichts bezahlt

In Österreich ist sowieso jeder rundum versichert, denken sich viele. Irrtum! Es macht einen großen Unterschied, ob man bei einem Arbeitsunfall oder in der Freizeit verletzt wird – sogar bei einem Bienenstich kommt es darauf an, wann das Tierchen zugestochen hat. Und immer öfter wollen Versicherungen gar nichts bezahlen.