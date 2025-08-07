Vorteilswelt
Wespenbussarde

Dobratsch bald wieder Treffpunkt für Greifvögel

Kärnten
07.08.2025 10:00
Auch Wespenbussarde werden am Dobratsch zu sehen sein.
Auch Wespenbussarde werden am Dobratsch zu sehen sein.

Tausende Wespenbussarde machen sich bald auf den Weg in ihr Winterquartiere. Dabei werden sie wieder gezählt.

0 Kommentare

Der Dobratsch ist nicht nur ein markanter Geländepunkt: Jährlich wird die Südwand des Berges zum Treffpunkt für tausende Greifvögel. „Die Wespenbussarde ziehen auf ihrem Weg zu ihrem Winterquartier über den Dobratsch und der Tarviser Pforte Richtung Kanaltal in den Süden“, erklärt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von birdlife Kärnten.

Die Tiere nutzen die besonders gute Thermik der Südwand, um teilweise auf über 2000 Meter zu steigen und kraftsparend möglichst viel Wegstrecke zurückzulegen.

Bei ihrem Zug können sie heuer zum 19. Mal von 18. bis 29. August im Naturpark Dobratsch beobachtet werden. In den vergangenen Jahren wurde ein Rückgang bei den Greifvögeln verzeichnet. In den stärksten Jahren waren es bis zu 7000 Wespenbussarde. Im Vorjahr wurden etwa 2709 Exemplare gezählt. „Das lässt sich wohl durch ein geringeres Nahrungsangebot erklären. Wespenbussarde ernähren ihre Jungen mit den Larven von Wespen“, berichtet Kleewein.

In Oberstossau bei Arnoldstein befindet sich einer der Zählpunkte.
In Oberstossau bei Arnoldstein befindet sich einer der Zählpunkte.(Bild: Claudia Fischer)

Der Dobratsch ist außerdem Anziehungspunkt für viele andere Vogelarten, wie zum Beispiel Weihen, Mäusebussarde, Schlangenadler, Löffler, Reiher oder den Ortoloan – ein sehr seltener Singvogel. Die erfahrenen Vogelzähler erkennen die Tiere im Flug an ihrem Gefieder sowie dem Flugbild und ihrer Silhouette.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Kärnten

