Dobratsch bald wieder Treffpunkt für Greifvögel

Bei ihrem Zug können sie heuer zum 19. Mal von 18. bis 29. August im Naturpark Dobratsch beobachtet werden. In den vergangenen Jahren wurde ein Rückgang bei den Greifvögeln verzeichnet. In den stärksten Jahren waren es bis zu 7000 Wespenbussarde. Im Vorjahr wurden etwa 2709 Exemplare gezählt. „Das lässt sich wohl durch ein geringeres Nahrungsangebot erklären. Wespenbussarde ernähren ihre Jungen mit den Larven von Wespen“, berichtet Kleewein.