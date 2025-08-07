„Theatralisch!“ Schumacher fordert jetzt Klarheit

„Aus meiner Sicht müsste Hamilton nun sagen – passt auf, ich hänge meinen Helm an den Nagel, ich kann und will das nicht mehr, mein Teamkollege fährt um die Pole, und ich kriege es nicht geregelt, ich mache den Platz frei für einen Jungen. Oder er muss sagen: jetzt erst recht, ich will das mit aller Gewalt, der Speed ist da“, fordert Schumacher bei Sky.