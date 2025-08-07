Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rücktritt oder Angriff

„Theatralisch!“ Schumacher fordert jetzt Klarheit

Formel 1
07.08.2025 09:57
Ralf Schumacher fordert Klarheit von Lewis Hamilton.
Ralf Schumacher fordert Klarheit von Lewis Hamilton.(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Ralf Schumacher hat sich über die Situation von Ferrari-Pilot Lewis Hamilton geäußert und dabei mehr Klarheit eingefordert. Er erwarte vom Briten, dass er sich jetzt entscheidet: „Entweder er entschließt sich zurückzutreten oder erst recht anzugreifen“. Die aktuelle Situation sei einfach zu theatralisch, beklagt sich der Deutsche. 

0 Kommentare

„Aus meiner Sicht müsste Hamilton nun sagen – passt auf, ich hänge meinen Helm an den Nagel, ich kann und will das nicht mehr, mein Teamkollege fährt um die Pole, und ich kriege es nicht geregelt, ich mache den Platz frei für einen Jungen. Oder er muss sagen: jetzt erst recht, ich will das mit aller Gewalt, der Speed ist da“, fordert Schumacher bei Sky.

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton ist ratlos.
Zieht‘s Ferrari durch?
Hamilton legt nach: „Das war mein voller Ernst“
04.08.2025
„Wir alle wissen ...“
Hamilton wirklich nutzlos? Jetzt spricht Vasseur
04.08.2025
Bernie Ecclestone
F1-Zampano: „Hamilton sollte sofort zurücktreten!“
05.08.2025

Hamilton hat im Ferrari weiter mit großen Problemen zu kämpfen. In Ungarn hat sich zuletzt der ganze Frust entladen – der Brite nannte sich selbst nutzlos und zeigte, wie ratlos er über die aktuelle Situation ist. Schumacher zeigt Anerkennung für die Aktion, denn er wisse „die Ehrlichkeit von Hamilton zu schätzen.“

„Ist ihm wohl auch zu blöd“
Doch für den ehemaligen Formel-1-Piloten bleibt ein bitterer Beigeschmack: „Auf der anderen Seite ist das alles auch ein wenig theatralisch. Und es ist ihm wohl auch zu blöd, immer eine Ausrede suchen zu müssen.“ Nur Hamilton selbst könne entscheiden, wie es nun weitergeht. 

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AP/Denes Erdos)

„Vielleicht muss er sich auch sagen, gut, dieses Jahr hake ich ab, vielleicht kommt noch die eine oder andere Entwicklung, die mir hilft, aber ich lerne einfach dazu und hoffe dann auf 2026 und dass mir das Auto dieser kommenden neuen Rennwagen-Generation besser liegt“, hofft Schumacher schließlich wohl doch auf eine weitere Königsklassen-Saison mit dem Briten. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
145.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.947 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
110.318 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1453 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1160 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf