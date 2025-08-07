EM-Limit geknackt! Da brachen bei Jan alle Dämme

Ländle-Schwimmer Jan Niedermayer hat das Limit für die Europameisterschaften 2026 im 50-Meter-Brust-Bewerb geschafft, blieb am Sonntagabend in Wolfsberg erstmals in seiner Karriere unter 28 Sekunden. Und realisierte sich damit seinen Lebenstraum.
„Acht Jahre lang konnte ich nach keinem 50-Meter-Brust-Bewerb eine Faust ballen, bin immer knapp gescheitert. Aber jetzt habe ich es geschafft. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet!“, jubelte Jan Niedermayer, nachdem er am Sonntagabend in Wolfsberg das Limit für die Europameisterschaft geschafft hatte, als zweiter Vorarlberger überhaupt nach Max Halbeisen. Die 50-Meter-Brust schwamm er in 27,97 Sekunden – erstmals in seiner Karriere blieb der Bludenzer unter 28 Sekunden. Seine bisherige Bestleistung – 28,06 – hatte er vor drei Jahren aufgestellt, ebenfalls in Wolfsberg. „Darum bin ich natürlich schon mit guten Erinnerungen hingefahren“, erzählt der 26-Jährige, „aber nach dem Rennen habe ich gar nicht realisiert, wie gut es war. Das kam erst am nächsten Morgen.“
Denn da wurde ihm per Anruf mitgeteilt, dass er zur EM fahren wird. „Da ist mir erst einmal das Nutellabrot aus der Hand gefallen und ich habe vor Freude geweint. Erst da habe ich gemerkt, wie viel Druck damit von mir abgefallen ist.“ Weil der Ländle-Sportler extrem viel tut für seinen Erfolg. Und das auf sich allein gestellt. Denn Niedermayer trainiert ohne Coach. „In unserem Sport ist es leider nicht so einfach“, bedauert er, „gute Schwimmtrainer findet man nicht an jeder Ecke.“
Unterstützung im Ländle
Wovon er sich aber nicht abbringen lässt. Acht Einheiten pro Woche verbringt er im Wasser, drei Krafteinheiten kommen dazu. „Zum Glück kann ich im Val Blu in Bludenz trainieren, wenn sonst keiner dort ist. Außerdem kann ich ins Olympiazentrum Vorarlberg für Kraft, Ernährung und Physio“, erzählt Niedermayer. Zudem hat er eine Freundin, die ihn voll unterstützt. „Sie tut mir manchmal schon leid, was sie mit mir mitmachen muss“, gesteht Jan, „aber sie ist am Sonntag gleich nach ihrem Nachtdienst zu mir gefahren – das rechne ich ihr unglaublich hoch an. Sie hat gewusst, dass ich sie brauche.“
Kommentare
