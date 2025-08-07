EM-Limit geknackt! Da brachen bei Jan alle Dämme

„Acht Jahre lang konnte ich nach keinem 50-Meter-Brust-Bewerb eine Faust ballen, bin immer knapp gescheitert. Aber jetzt habe ich es geschafft. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet!“, jubelte Jan Niedermayer, nachdem er am Sonntagabend in Wolfsberg das Limit für die Europameisterschaft geschafft hatte, als zweiter Vorarlberger überhaupt nach Max Halbeisen. Die 50-Meter-Brust schwamm er in 27,97 Sekunden – erstmals in seiner Karriere blieb der Bludenzer unter 28 Sekunden. Seine bisherige Bestleistung – 28,06 – hatte er vor drei Jahren aufgestellt, ebenfalls in Wolfsberg. „Darum bin ich natürlich schon mit guten Erinnerungen hingefahren“, erzählt der 26-Jährige, „aber nach dem Rennen habe ich gar nicht realisiert, wie gut es war. Das kam erst am nächsten Morgen.“