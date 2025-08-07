Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebenstraum erfüllt

EM-Limit geknackt! Da brachen bei Jan alle Dämme

Vorarlberg
07.08.2025 09:55
Ländle-Schwimmer Jan Niedermayer hat sich einen Traum erfüllt.
Ländle-Schwimmer Jan Niedermayer hat sich einen Traum erfüllt.(Bild: GEPA)

Ländle-Schwimmer Jan Niedermayer hat das Limit für die Europameisterschaften 2026 im 50-Meter-Brust-Bewerb geschafft, blieb am Sonntagabend in Wolfsberg erstmals in seiner Karriere unter 28 Sekunden. Und realisierte sich damit seinen Lebenstraum.

0 Kommentare

„Acht Jahre lang konnte ich nach keinem 50-Meter-Brust-Bewerb eine Faust ballen, bin immer knapp gescheitert. Aber jetzt habe ich es geschafft. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet!“, jubelte Jan Niedermayer, nachdem er am Sonntagabend in Wolfsberg das Limit für die Europameisterschaft geschafft hatte, als zweiter Vorarlberger überhaupt nach Max Halbeisen. Die 50-Meter-Brust schwamm er in 27,97 Sekunden – erstmals in seiner Karriere blieb der Bludenzer unter 28 Sekunden. Seine bisherige Bestleistung – 28,06 – hatte er vor drei Jahren aufgestellt, ebenfalls in Wolfsberg. „Darum bin ich natürlich schon mit guten Erinnerungen hingefahren“, erzählt der 26-Jährige, „aber nach dem Rennen habe ich gar nicht realisiert, wie gut es war. Das kam erst am nächsten Morgen.“

Denn da wurde ihm per Anruf mitgeteilt, dass er zur EM fahren wird. „Da ist mir erst einmal das Nutellabrot aus der Hand gefallen und ich habe vor Freude geweint. Erst da habe ich gemerkt, wie viel Druck damit von mir abgefallen ist.“ Weil der Ländle-Sportler extrem viel tut für seinen Erfolg. Und das auf sich allein gestellt. Denn Niedermayer trainiert ohne Coach. „In unserem Sport ist es leider nicht so einfach“, bedauert er, „gute Schwimmtrainer findet man nicht an jeder Ecke.“

Unterstützung im Ländle
Wovon er sich aber nicht abbringen lässt. Acht Einheiten pro Woche verbringt er im Wasser, drei Krafteinheiten kommen dazu. „Zum Glück kann ich im Val Blu in Bludenz trainieren, wenn sonst keiner dort ist. Außerdem kann ich ins Olympiazentrum Vorarlberg für Kraft, Ernährung und Physio“, erzählt Niedermayer. Zudem hat er eine Freundin, die ihn voll unterstützt. „Sie tut mir manchmal schon leid, was sie mit mir mitmachen muss“, gesteht Jan, „aber sie ist am Sonntag gleich nach ihrem Nachtdienst zu mir gefahren – das rechne ich ihr unglaublich hoch an. Sie hat gewusst, dass ich sie brauche.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
13° / 24°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 26°
Symbol wolkig
Dornbirn
14° / 27°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
145.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.947 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
110.318 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1453 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1160 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Mehr Vorarlberg
Lebenstraum erfüllt
EM-Limit geknackt! Da brachen bei Jan alle Dämme
Bregenzer Festspiele
Einsatz für eine Kantele
Nicht erste Anzeige
Pensionist ließ Hund bei brütender Hitze im Auto
Ländle-Freestyler
Julius Forer geht bald Down Under
Unfall in Andelsbuch
Gleitschirmfliegerin landete unsanft in Garten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf