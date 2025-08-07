Rom genehmigt Bau von Mega-Brücke nach Sizilien

Warnungen vor Umweltgefahren und der Mafia

Das Projekt ist sehr umstritten. Kritiker warnen vor massiven Umweltgefahren, dem Erdbebenrisiko in der Region sowie einer möglichen Infiltration durch die Mafia, insbesondere durch die in Kalabrien und Sizilien aktiven Organisationen ’Ndrangheta und Cosa Nostra, die durch die Bauarbeiten große Profite erzielen könnten. Umweltverbände haben in dieser Woche Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt und vor erheblichen Umweltrisiken gewarnt. Auch Bürgerinitiativen laufen Sturm gegen das Projekt, das sie als teuer, unnötig und landschaftsschädlich einstufen. In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Protesten von Umweltschutzverbänden gegen die Brücke gekommen.