Deshalb wird Manchester United Englischer Meister

Der 15. Platz in der Tabelle der letzten Saison war der negative Höhepunkt einer sportlichen Talfahrt, die Manchester United seit Jahren plagt. Die Mannschaft um Trainer Ruben Amorim konnte nicht für den Umschwung sorgen und enttäuschte die Erwartungen der Fans ein weiteres Mal. Auch in der Europa-League schafften es die Red Devils nicht, die schlechteste Saison in der Geschichte des Klubs zu retten, man verlor das Finale gegen Ligakonkurrent Tottenham mit 0:1. Die Fans sehnen sich nach Erfolgen, wie in früheren Zeiten. Für die neue Spielzeit gibt es jetzt hoffnungsvolle Vorzeichen.