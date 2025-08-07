8000 Euro für „kranke“ und dann „tote Schwester“

Mit „Schwester“ begann Betrug

Als aber seine „Schwester“ angeblich schwer erkrankte und OP sowie Behandlung benötigte, fasste sich die Frau ein Herz und überwies Geld. Auch, als es dann darum ging, den Leichnam der „Schwester“ von Griechenland nach Amerika zu transportieren. Einer Bankbeamten fiel der Schwindel nach mehreren Überweisungen auf: 8000 Euro waren geflossen – immer auf andere Namen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.