ÖVP-Klubchef Wöginger wird der Prozess gemacht

Er soll interveniert haben

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte daraufhin Ermittlungen gegen Wöginger aufgenommen. Er soll als Abgeordneter für die Bestellung eines ÖVP-Bürgermeisters zum Vorstand des Finanzamts interveniert haben, und im Mai wurde auch Klage gegen Wöginger und zwei weitere Mitglieder der Personalkommission erhoben. Konkret soll der später bevorzugte Kandidat als Parteifreund an den damaligen Nationalrat herangetreten sein und um dessen Unterstützung bei der Erlangung des Vorstandspostens des Finanzamts ersucht haben.