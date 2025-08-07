Schlimme Diagnose: Teamspieler an Krebs erkrankt

Schockdiagnose für Patrick Obrist: Österreichs Eishockey-Nationalspieler ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.
Im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung sei bei Patrick Obrist Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Jetzt folgt eine mehrmonatige Therapie, gibt sein Schweizer Klub EHC Olten bekannt.
Heilungschancen „sehr gut“
„Die behandelnden Ärzte schätzen die Heilungschancen als sehr gut ein und wir sind überzeugt, dass Patrick Obrist mit seiner Entschlossenheit und seiner positiven Kraft auch diese Herausforderung meistert“, sagt Christian Roth, Geschäftsführer vom EHC Olten.
Ab sofort wird sich Obrist voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren, bevor die schrittweise Rückkehr ins Mannschaftstraining geplant ist, heißt es vonseiten des Klubs.
