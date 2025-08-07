Glasner über Ex-Schützling: „Klopft keine Sprüche“

Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner hat sich über seinen ehemaligen Schützling Michael Olise geäußert. Der Shootingstar von Bayern München begeister mit seinen Auftritten auf dem Platz, gilt vielen abseits der Fußball-Bühne aber weiterhin als Rätsel. Sein Ex-Coach allerdings betont: „Michael ist ein toller Mensch!“
OIise gilt in München als der Top-Transfer der vergangenen Saison und für viele Experten – zusammen mit Harry Kane – sogar der vergangenen Jahre. Doch während der junge Franzose auf dem Platz richtig aufdreht und sich frei und locker zu fühlen scheint – zeichnet sich abseits des Platzes häufig ein anderes Bild ab.
Wortkarg und schüchtern wirkt Olise immer noch auf viele – nahezu wie ein Rätsel. Einer, der den 23-Jährigen gut kennt, ist Oliver Glasner. Unter dem Österreicher zeigte Olise bei Crystal Palace auf und ebnete sich so seinen Weg zu den Bayern.
„Ein toller Mensch“
„Er ist so, wie er ist. Kurz angebunden, kein Mann von großen Worten. Er lässt die Taten auf dem Platz sprechen. Er ist Fußballer und kein Rhetoriker! Das muss aber auch nicht sein“, erklärt Glasner gegenüber „Bild“.
Dann bricht der Österreicher eine Lanze für seinen ehemaligen Schützling: „Wir alle haben lieber so einen begnadeten Fußballer, der es auf dem Platz zeigt, als einen, der große Sprüche klopft, aber auf dem Platz nichts folgen lässt. Michael ist ein toller Mensch. Und ich finde auch wichtig, dass man ihn so akzeptiert, wie er ist - und dass man einfach große Freude an ihm als Fußballer hat.“
