„Wird höchste Zeit, dass es wieder losgeht“

Gut eineinhalb Wochen ist es noch entfernt, das erste Testspiel von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg. Die Mannschaft von Neo-Headcoach Manny Viveiros hatte schon jetzt gut lachen, stand gestern der alljährliche Fototermin auf dem Programm. Die „Krone“ war dabei vor Ort.
Sommer, Sonne, Sonnenschein! Und trotzdem ist der erste Auftritt des Eishockey-Serienmeisters Salzburg nur mehr neun Tage entfernt. Denn am 16. August empfangen die Eisbullen den slowakischen Traditionsverein Kosice zum ersten Probegalopp. Wo man den „Bulls neu“ erstmals auf die Skates schauen kann.
Das Sommertraining ist durchaus der wichtigste Part der Vorbereitung, um für die Saison dann topfit zu sein
Philipp Wimmer, EC Red Bull Salzburg
Der offizielle Trainingsbeginn ist für kommenden Montag angesetzt, seit gestern befinden sich bereits alle Cracks von Coach Manny Viveiros in der Mozartstadt und legen den Fokus auf die Vorbereitung zur neuen Saison. „Es ist höchste Zeit, dass es wieder losgeht“, sagte Philipp Wimmer in einer Medienrunde. Der 23-Jährige wird in der kommenden Spielzeit aller Voraussicht nach als siebenter Verteidiger eingeplant, rechnet sich aber durchaus Chancen auf Spielzeit aus. Dafür steht er wie einige andere jüngere Cracks bereits seit mehreren Wochen auf dem Eis und in der Kraftkammer.
„Das Sommertraining ist durchaus der wichtigste Part der Vorbereitung, um für die Saison dann topfit zu sein“, erklärte der gebürtige Wiener. Zuletzt kämpfte er immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen und einer langen Herzmuskelentzündung.
Von einem weiteren Verbleib an der Salzach schien er fast schon überrascht. „Da kann ich mich beim Management bedanken, dass ich die Chance noch einmal bekommen habe, mich zu zeigen“, gibt er zu. Angebote von anderen Klubs seien im Sommer durchaus dagewesen. Für ihn blieb Salzburg aber die erste Option.
