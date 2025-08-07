„Wird höchste Zeit, dass es wieder losgeht“

Der offizielle Trainingsbeginn ist für kommenden Montag angesetzt, seit gestern befinden sich bereits alle Cracks von Coach Manny Viveiros in der Mozartstadt und legen den Fokus auf die Vorbereitung zur neuen Saison. „Es ist höchste Zeit, dass es wieder losgeht“, sagte Philipp Wimmer in einer Medienrunde. Der 23-Jährige wird in der kommenden Spielzeit aller Voraussicht nach als siebenter Verteidiger eingeplant, rechnet sich aber durchaus Chancen auf Spielzeit aus. Dafür steht er wie einige andere jüngere Cracks bereits seit mehreren Wochen auf dem Eis und in der Kraftkammer.