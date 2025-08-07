Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bulls schwitzen schon

„Wird höchste Zeit, dass es wieder losgeht“

Salzburg
07.08.2025 10:00
Will sich durchsetzen: Eisbulle Philipp Wimmer.
Will sich durchsetzen: Eisbulle Philipp Wimmer.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)

Gut eineinhalb Wochen ist es noch entfernt, das erste Testspiel von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg. Die Mannschaft von Neo-Headcoach Manny Viveiros hatte schon jetzt gut lachen, stand gestern der alljährliche Fototermin auf dem Programm. Die „Krone“ war dabei vor Ort.

0 Kommentare

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Und trotzdem ist der erste Auftritt des Eishockey-Serienmeisters Salzburg nur mehr neun Tage entfernt. Denn am 16. August empfangen die Eisbullen den slowakischen Traditionsverein Kosice zum ersten Probegalopp. Wo man den „Bulls neu“ erstmals auf die Skates schauen kann.

Zitat Icon

Das Sommertraining ist durchaus der wichtigste Part der Vorbereitung, um für die Saison dann topfit zu sein

Philipp Wimmer, EC Red Bull Salzburg

Der offizielle Trainingsbeginn ist für kommenden Montag angesetzt, seit gestern befinden sich bereits alle Cracks von Coach Manny Viveiros in der Mozartstadt und legen den Fokus auf die Vorbereitung zur neuen Saison. „Es ist höchste Zeit, dass es wieder losgeht“, sagte Philipp Wimmer in einer Medienrunde. Der 23-Jährige wird in der kommenden Spielzeit aller Voraussicht nach als siebenter Verteidiger eingeplant, rechnet sich aber durchaus Chancen auf Spielzeit aus. Dafür steht er wie einige andere jüngere Cracks bereits seit mehreren Wochen auf dem Eis und in der Kraftkammer.

Lesen Sie auch:
Philipp Eng gewann ein IMSA-Rennen.
Motorsport
Auf ersten Saisonsieg folgt eine Babypause
06.08.2025
Motorsport
Neue Serie als Goldgriff für Histo Cup
06.08.2025

„Das Sommertraining ist durchaus der wichtigste Part der Vorbereitung, um für die Saison dann topfit zu sein“, erklärte der gebürtige Wiener. Zuletzt kämpfte er immer wieder mit hartnäckigen Verletzungen und einer langen Herzmuskelentzündung.

Von einem weiteren Verbleib an der Salzach schien er fast schon überrascht. „Da kann ich mich beim Management bedanken, dass ich die Chance noch einmal bekommen habe, mich zu zeigen“, gibt er zu. Angebote von anderen Klubs seien im Sommer durchaus dagewesen. Für ihn blieb Salzburg aber die erste Option.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
145.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
114.947 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
110.318 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1453 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1195 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
1160 mal kommentiert
Der INF-Vertrag hatte seine Gültigkeit bereits mit dem Ausstieg der USA im Jahr 2019 verloren, ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf