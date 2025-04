Hiobsbotschaften | Luxus-Gagen

Hiobsbotschaften. Was da allein gestern wieder an Hiobsbotschaften aus aller Welt in der Redaktion landete! Österreichs Finanzen laufen noch weiter aus dem Ruder, als ohnehin schon bekannt. Das Budgetdefizit, das drei Prozent nicht übersteigen dürfte, ist nach Einrechnung der Schulden von Ländern und Gemeinden nun schon bei 4,7 Prozent gelandet. Donald Trump peilt eine – in der US-Verfassung gar nicht vorgesehene – dritte Amtszeit an. Gleichzeitig entdeckt nun Trump doch Wut auf seinen „Fast-Freund“ Wladimir Putin. Der Iran droht den USA bei einem Angriff mit einem „blutigen Gegenschlag“. Und vom „Club of Rome“ heißt es, dass unsere Welt an der Kippe stehe. Bei all dem, was da so zu hören, sehen und erleben ist muss man geneigt sein, dem ein wenig Glauben zu schenken...