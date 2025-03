Jetzt schreibt Doskozil Musikgeschichte …

Blick zurück in klangvolle Zeiten: Von der Klassik des 18. Jahrhunderts über die traditionelle Volksmusik bis zum modernen Crossover-Trend hat das Burgenland viele herausragende Komponisten und Musiker hervorgebracht. Dieses Erbe wird in der Joseph-Haydn-Privathochschule in Eisenstadt seinen Widerhall finden. Die Sammlung an pannonischer Musikkultur soll ausgeweitet und für die Nachwelt erhalten werden.