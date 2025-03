„Ehrlich, bodenständig“ | „Buddha-Verhöhnung“

„Ehrlich, bodenständig“. Er bewegt: Christian Stocker, der neue österreichische Bundeskanzler. Das zeigen die vielen Reaktionen – sowohl unter den Leserbriefen, aber besonders den Online-Postings zum Bischofberger-Interview in der Sonntags-„Krone“ sowie auf den „Brief an die Leser“ und den Newsletter mit Conny Bischofbergers persönlichem Resümee auf ihr Gespräch mit dem Kanzler: „Er argumentiert mit der stoischen Gelassenheit eines tibetischen Buddhas“. Unter den Äußerungen findet sich manch Positives. Stellvertretend für viele findet etwa Leserbrief-Schreiber Ingo Fischer aus Kärnten: „Nach einem zugegebenermaßen schlechten ersten Eindruck hat sich meine persönliche Sichtweise zu Herrn Stocker gedreht. Mittlerweile bin ich positiv gestimmt und durchaus erfreut, dass mit ihm ein in sich selbst ruhender Mensch mit der stoischen Gelassenheit eines tibetischen Buddhas an der Regierungsspitze steht.“ Und Fischer kommt zum Schluss: „Ein solcher Führungsstil kann dem Land in turbulenten und schwierigen Zeiten wie diesen jedenfalls sehr guttun.“ Ähnlich urteilt auch Poster „Makati“: „Ich mag den Stocker, er wirkt ehrlich und bodenständig, genau das, was Österreich derzeit braucht.“