Kontrollierter Höhenflug mit afrikanischen Wurzeln

„Momentaufnahme, aber kein Zufall“

Sieg Nummer 13 in den jüngsten 15 Pflichtspielen. Der violette Express dampft weiter durch Fußball-Österreich. „Eine Momentaufnahme, aber auch kein Zufall. Wir schreiben gerade eine sehr positive Geschichte“, sagt Cheftrainer Stephan Helm nach dem 2:0 gegen Klagenfurt. Mit dem die Austria weiter Seite an Seite mit Sturm Graz an der Tabellenspitze thront.