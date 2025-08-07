Kellerbrand: Feuerwehr rettet Person aus Wohnung

Die Feuerwehren aus Seeham, Obertrum und Seekirchen sind seit Donnerstagfrüh bei einem Brand im Salzburger Flachgau im Einsatz. Schon bei der Anfahrt wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Eine Person konnte aus einer der Wohnung befreit werden.
Ein Brand in Seeham (Flachgau) hält die Floriani seit den frühen Morgenstunden auf Trab. Im Ortsteil Matzing entstand ein Brand in einem Keller eines Wohnungshauses. Der Alarm ging um 6.06 Uhr ein.
Bereits kurz nach dem Eintreffen konnte die Feuerwehr mittels Atemschutztrupps eine Person aus einer der Wohnungen befreien. Der Einsatz läuft in diesen Stunden noch.
Insgesamt sind die Feuerwehren aus Seeham, Obertrum und Seekirchen mit 55 Mann im Einsatz. Außerdem sind das Rote Kreuz und die Polizei bei der Einsatzstelle vor Ort.
