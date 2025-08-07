Paris: Zigarette an Kriegerdenkmal entzündet

„Es ist eine Beleidigung der Erinnerung an jene, die für Frankreich gefallen sind. Diese Flamme entzündet keine Zigarette, sie wacht über das Opfer von Millionen unserer Soldaten“, echauffierte sich die französische Regierungsbeauftragte für Veteranen, Patricia Mirallès, auf der Kurznachrichtenplattform X, nachdem sie Aufnahmen von dem Vorfall gesehen hatte. Darin sieht man, wie der Mann sich seelenruhig über die Flamme beugt und seine Zigarette anzündet. Anschließend verlässt die Gedenkstätte für den Ersten Weltkrieg unter dem Arc de Triomphe.