Sturms Ligapartie in der 4. Runde wird verschoben

Die Fußball-Bundesligapartie der 4. Runde zwischen Sturm Graz und WSG Tirol wird nicht wie ursprünglich geplant am 23. August (19.30 Uhr) in der Merkur Arena über die Bühne gehen. Der Meister beantragte eine Verschiebung, wie die Liga am Donnerstag bekanntgab.
Diese Möglichkeit gibt es seit der Saison 2021/22 für Partien, die zwischen den beiden Play-off-Spielen im Europacup stattfinden. Die Grazer kämpfen am 20. und 26. August gegen Bodö/Glimt um den Champions-League-Einzug.
Sturm trifft auf Norweger
Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an, das Rückspiel steigt wie schon die CL-Heimspiele 2024/25 im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Sollten die Steirer die Hürde nehmen, fließen drei Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Clubs der Liga profitieren, die in keiner Ligaphase eines internationalen Bewerbes spielen.
Im Falle der Teilnahme an der Ligaphase der Europa League, in die Sturm bei einem Ausscheiden gegen Bodö/Glimt wechseln würde, sind es 1,5 Prozent, die den Clubs zugutekommen. Ein Liga-Ersatztermin steht noch nicht fest.
