Sturms Ligapartie in der 4. Runde wird verschoben

Sturm trifft auf Norweger

Sturm tritt zuerst beim Europa-League-Überraschungs-Halbfinalisten in Norwegen an, das Rückspiel steigt wie schon die CL-Heimspiele 2024/25 im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Sollten die Steirer die Hürde nehmen, fließen drei Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Clubs der Liga profitieren, die in keiner Ligaphase eines internationalen Bewerbes spielen.