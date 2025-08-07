Gipfeltreffen von Trump und Putin nächste Woche

Europa steht im Abseits

Bei den momentan gewälzten Plänen zu Gipfeltreffen steht jedenfalls eines fest: Europa steht im Abseits. Die wichtigsten europäischen Partner wurden von Trump zwar informiert, ein Platz am Verhandlungstisch ist aber nicht vorgesehen. Und das, obwohl Russlands Krieg vor allem ein Problem der Sicherheit in Europa ist. Die europäischen Staaten organisieren gemeinsam mehr Unterstützung für die Ukraine als die USA. Denn nur wenn die Ukraine sicher existieren kann, können sie für sich selbst Sicherheit gegenüber Russland schaffen.