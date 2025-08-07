Vorteilswelt
Alles wartet im Kino auf „Das Kanu des Manitu“!

Gewinnspiele
07.08.2025 11:00

Fast 25 Jahre nach dem Erfolg von „Der Schuh des Manitu“ macht es Michael Bully Herbig wieder und kehrt mit „Das Kanu des Manitu“ auf die Kino-Leinwände zurück. Wir feiern dieses Comeback und laden 5x2 Gewinner an allen Star Movie-Standorten in Oberösterreich ins Kino ein. Gleich hier mitspielen.

0 Kommentare

Hätten Sie gedacht, dass es schon wieder fast 25 Jahre her ist, dass Michael Bully Herbig mit „Der Schuh des Manitu“ einer der größten Kinoerfolge der deutschen Filmgeschichte gelungen ist? Kult-Dialoge, die Charaktere und die Erlebnisse von Abahachi, Ranger und Dimitri sind bis heute legendär. Und jetzt wird es Zeit für ein neues Abenteuer!

Sattelt schon mal Jacqueline, bald geht die Post ab! 
Abahachi, Häuptling der Apachen (Michael Bully Herbig), und sein weißer Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen dieses Mal um das „Kanu des Manitu“, werden dabei von einer wilden Bande in die Falle gelockt und beantworten dabei gleich noch die wichtigsten Fragen des Lebens. Wie gewohnt pointiert und obendrein mit altbekannten Gesichtern. Ja, auch Kult-Pferd Jacqueline, schaut wieder vorbei.

(Bild: © 2024 herbX film/Constantin Film/Luis Zeno Kuhn)
(Bild: © 2024 herbX film/Constantin Film/Luis Zeno Kuhn)

Platz nehmen im Star Movie und Film genießen
5x2 Gewinner haben in den Star Movie Kinos in Wels, Regau, Ried im Innkreis, Steyr und Peuerbach die Chance auf Tickets für die allererste Vorstellung: Am 14. August um 15.30 Uhr sehen sie den Film als erste Star-Movie-Gäste! Dafür einfach im untenstehenden Formular Standort auswählen, Daten angeben und schon nimmt man teil. Und wer kein Glück hatte, kann sich ab jetzt sein Ticket hier buchen: www.starmovie.at.

Folgen Sie uns auf