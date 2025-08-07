Alles wartet im Kino auf „Das Kanu des Manitu“!

Platz nehmen im Star Movie und Film genießen

5x2 Gewinner haben in den Star Movie Kinos in Wels, Regau, Ried im Innkreis, Steyr und Peuerbach die Chance auf Tickets für die allererste Vorstellung: Am 14. August um 15.30 Uhr sehen sie den Film als erste Star-Movie-Gäste! Dafür einfach im untenstehenden Formular Standort auswählen, Daten angeben und schon nimmt man teil. Und wer kein Glück hatte, kann sich ab jetzt sein Ticket hier buchen: www.starmovie.at.