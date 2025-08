Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren

Am Freitag läuft das von US-Präsident Donald Trump an Kremlchef Wladimir Putin gestellte Ultimatum für eine Waffenruhe in der Ukraine aus. Verliert der US-Staatschef dann vollkommen die Geduld mit dem russischen Machthaber, den er zuvor mit einer Charme-Offensive zu überreden versucht hatte? Die Zeichen stehen auf weitere Eskalation, denn Putin wird das Ultimatum wohl ignorieren.