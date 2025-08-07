Vorteilswelt
Kinder nun wichtiger!

Kelly Clarkson: Trauriger Grund für Vegas-Absagen

Society International
07.08.2025 11:22
Kelly Clarkson legt für ihre Familie eine Pause ein.
Kelly Clarkson legt für ihre Familie eine Pause ein.(Bild: Simon Lindenblatt / Everett Collection / picturedesk.com)

Kelly Clarkson (43) legt eine Pause von ihrer Karriere ein – aus einem sehr persönlichen Grund. Die Sängerin und Talkshow-Moderatorin hat ihre laufende Las-Vegas-Residency kurzfristig verschoben, um für ihre Kinder Ruby Rose (11) und Remy (9) da zu sein.

Der traurige Grund: Wie Clarkson am Mittwoch auf Instagram bekannt gab, ist ihr Ex-Mann Brandon Blackstock ernsthaft erkrankt.

Ganzer August gestrichen
„Leider muss ich die verbleibenden August-Termine der ,Studio Sessions‘ in Las Vegas verschieben,“ schrieb sie. „Auch wenn ich mein Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushalte – der Vater meiner Kinder war im vergangenen Jahr krank. Und jetzt ist es wichtig, dass ich ganz für meine Kinder da bin.“

Sie entschuldigte sich bei ihren Fans: „Es tut mir wirklich leid für alle, die Tickets gekauft haben. Ich bin dankbar für eure Geduld, euer Verständnis und eure Unterstützung.“

Sieben Jahre verheiratet
Kelly Clarkson und Brandon Blackstock waren sieben Jahre verheiratet, bevor sie sich 2020 trennten. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter River Rose (11) und Sohn Remington Alexander (9). Die Scheidung war laut Clarkson „außergewöhnlich hart“ – sie verarbeitete viele ihrer Gefühle in ihrem Album „Chemistry“.

Digitale Tickets umgebucht
Nur eine Stunde bevor Kellys Beitrag erschien, hatten Fans bemerkt, dass ihre digitalen Tickets für die anstehenden Shows am Wochenende auf Juli 2026 umgebucht worden waren. Bereits im letzten Monat hatte die Musikerin die Eröffnungsnacht ihrer Vegas-Residency wegen eigener Erkrankung abgesagt und sich bei ihrer Rückkehr am darauffolgenden Wochenende beim Publikum entschuldigt.

