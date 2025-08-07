Kelly Clarkson: Trauriger Grund für Vegas-Absagen

Der traurige Grund: Wie Clarkson am Mittwoch auf Instagram bekannt gab, ist ihr Ex-Mann Brandon Blackstock ernsthaft erkrankt.

Ganzer August gestrichen

„Leider muss ich die verbleibenden August-Termine der ,Studio Sessions‘ in Las Vegas verschieben,“ schrieb sie. „Auch wenn ich mein Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushalte – der Vater meiner Kinder war im vergangenen Jahr krank. Und jetzt ist es wichtig, dass ich ganz für meine Kinder da bin.“