Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei

In Österreich muss gespart werden. Das spürt auch der Spitzensport. So wurden zuletzt drei Skispringer aufgrund mangelnder Leistungen aus dem Polizeispitzensportkader gestrichen. Neben dem Tiroler Thomas Lackner und dem Steirer David Haagen traf es auch einen Mann, der in seiner Karriere unter anderem einen Weltrekord aufgestellt und einen Weltcupsieg geholt hatte.