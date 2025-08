Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?

In den Nachrichtensendungen des Landes wurden die ungewöhnlichen Aufnahmen auf und ab gespielt. In diesen hört man aufgeregte Korrespondenten folgende Frage stellen: „Sir, was machen Sie da oben auf dem Dach?“ Trumps prompte Antwort: „Ich mache einen kleinen Spaziergang. Das ist gesund.“ Der Republikaner wurde von mehreren Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery, der Medienberichten zufolge mit der Planung eines neuen Ballsaales im Ostflügel des Präsidentensitzes beauftragt worden war, begleitet.